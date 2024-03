Rueda diz que União Brasil ‘reseta’ no país, em meio a guerra interna

Depois de duas casas de sua família serem incendiadas, na última semana, e em meio à sua eleição para o comando nacional do União Brasil, Antonio de Rueda afirmou nesta quinta-feira, 14, que o momento é de recomeço para o partido. Durante evento de filiação do presidente da Assembleia do Rio, na capital carioca, o mandatário ouviu o apoio de correligionários e pregou harmonia, em meio à guerra interna travada entre ele e Luciano Bivar, que presidia a legenda desde sua criação, em 2022.

“Hoje, esse partido reseta não só no Brasil mas também no Rio de Janeiro”, disse Rueda.

Secretário-geral do partido e, agora, vice-presidente eleito, ACM Neto reforçou o discurso do correligionário. “Temos muitas lideranças aqui para demonstrar a unidade, a coesão, a força, o potencial e o tamanho do União Brasil. Nunca estivemos tão unidos e tão fortes. Meu amigo Rueda, tenha certeza, confiamos em você”, disse.

Como mostrou VEJA, desde o fim do ano passado a troca de Bivar por Rueda, seu antigo aliado, era dada como certa. Nos últimos meses, ofensas e até ameaças fizeram parte do dia a dia dos membros do partido. O estopim aconteceu na segunda-feira, 11, quando as casas do novo presidente do partido e de sua irmã, Maria Emília Rueda, foram incendiadas. A eleição interna havia acontecido dias antes, em 4 de março.

Desde então, os holofotes se voltaram ao antigo mandatário. Luciano Bivar nega as acusações de crime político, classificadas por ele como “ilações”, e diz que é preciso comprovar que há relação entre ele e os incêndios. Também nesta quinta, porém, o União Brasil aprovou, com 17 votos, seu afastamento do partido. Ele terá 72 horas para se manifestar, a partir da intimação sobre a decisão.