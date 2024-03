União Brasil aprova afastamento de Bivar

A cúpula do União Brasil acaba de aprovar o afastamento de Luciano Bivar da sigla.

Foram 17 votos a favor do recebimento da denúncia — com pedido cautelar de afastamento da função e expulsão com cancelamento de filiação — contra o cacique. Outros 15 integrantes estavam ausentes.

Bivar terá 72 horas para se manifestar, a partir da intimação sobre a decisão.

A votação foi conduzida por Antonio Rueda. Bivar não foi ao encontro.

O processo foi aberto, segundo o partido, em função das seguintes condutas de Bivar: “Ofensas e ameaças (ameaçou de morte o Vice-Presidente Antonio Rueda e seus familiares, inclusive sua filha de 12 anos); indícios de motivação política criminosa nos incêndios que destruíram as casas do vice-presidente Antonio Rueda e da tesoureira do partido, Maria Emília Rueda; violência política contra mulher; validação de cartas de desfiliação de seis deputados do União Brasil do Rio de Janeiro sem submeter à decisão colegiada do partido e mesmo após parecer do Ministério Público Eleitoral em processo judicial que tramita no Tribunal Superior Eleitoral contrário à desfiliação”.