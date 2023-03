Presidência foi informada sobre presentes do governo saudita; veja ofício

O Ministério de Minas e Energia informou à Presidência da República sobre o recebimento de “alguns presentes” entregues pelo governo da Arábia Saudita em 28 de outubro de 2021, dois dias após o retorno do então ministro Bento Albuquerque e seu assessor ao Brasil.

Na chegada ao país, o assessor de Bento foi abordado pela Receita Federal ao tentar entrar, sem fazer a declaração dos bens, carregando em sua mala caixas com joias avaliadas em 16,5 milhões de reais.

VEJA teve acesso ao ofício (veja abaixo) enviado a um órgão diretamente ligado à Presidência da República pelo ministério após a confusão no Aeroporto de Guarulhos. Nele, o chefe de gabinete do almirante Bento Albuquerque informa ao departamento de Documentação Histórica do Gabinete Pessoal do Presidente da República que, após as reuniões de trabalho que manteve na viagem à Arábia Saudita, lhe foram oferecidos, “por autoridades estrangeiras”, “alguns presentes” e que o ministro, na condição de “representante do presidente”, não tinha como recusar ou devolver.

O documento pede a indicação de um representante da Comissão de Ética Pública para analisar o caso e ressalta que “se faz necessário e imprescindível que seja dado ao acervo o destino legal adequado”. O ofício, assinado pelo chefe de gabinete do ministro, não cita a apreensão do estojo com as joias.

O Planalto respondeu no dia seguinte, pedindo que os presentes fossem encaminhados para que fosse avaliado se eles seriam incorporados ao acervo privado do presidente ou ao acervo público da Presidência.

No depoimento que vai prestar à Polícia Federal, Bento Albuquerque vai dizer que o emissário do governo saudita que enviou os presentes informou apenas que eles eram para o governo brasileiro. Ao ver as joias, o ministro teria deduzido que eram destinadas à primeira-dama.

Nesta quarta-feira, a TV Globo divulgou imagens de Bento Albuquerque afirmando a auditores da Receita Federal que “isso tudo vai lá para a primeira-dama”, após o presente ter sido apreendido no Aeroporto de Guarulhos.

Bento foi intimado no âmbito do inquérito que apura o recebimento das joias sauditas. O depoimento do ex-ministro estava marcado para esta quinta-feira, 9, mas foi adiado para a próxima terça-feira, 14, a pedido da defesa do ex-ministro.