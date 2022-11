Por revisão de regras de aposentadoria, militares querem reunião com Lula

Cerca de 3.000 praças da reserva do Exército vão encaminhar uma lista de reivindicações ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relacionadas a insatisfação com a aprovação da reforma da Previdência feita pelo governo Bolsonaro em dezembro de 2019.

Os veteranos pleiteam mudanças no texto original na proposta. Alguns, na época, viajaram até Brasília para encontrar deputados bolsonaristas na tentativa de evitar que o projeto entrasse em vigor. A avaliação dessa ala da caserna é de que a reforma privilegiou apenas integrantes da cúpula das Forças Armadas.

“Nós tentamos sensibilizar os deputados aliados do presidente na época que essa proposta tramitou no Congresso. Todos votaram conforme pediu o governo: para aprovar o texto do jeito que estava. Bolsonaro foi insensível”, disse o subtenente da reserva do Exército, Gilson Gomes, um dos organizadores desse movimento. “Quem votou contra o projeto foram os deputados dos partidos de esquerda. Depois disso, passamos a fazer lives mensalmente pela internet. Hoje, temos mais de 40 grupos de WhatsApp, com militares engajados nessa causa”, contou.

O subtenente relatou que o documento com as demandas da categoria será finalizado nos próximos dias e entregue nas mãos da presidente do PT de Goiás, Katia Maria. Segundo ele, a dirigente vai encaminhar as demandas a Aloizio Mercadante, um dos aliados mais próximos de Lula, e para a deputada federal, Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT. “A ideia é fazer com que tomem conhecimento disso e informem o presidente Lula”, ressalta o militar.