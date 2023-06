Por falta de máscara, Bolsonaro sofre bloqueio de R$ 317 mil

O ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu nesta quarta-feira, 14, um bloqueio judicial no valor de R$ 317.000 em decorrência de multas aplicadas por desrespeitar as regras sanitárias durante a pandemia de Covid-19.

Mesmo no ápice das contaminações pelo vírus no país, Bolsonaro promovia aglomerações com seus apoiadores e se recusava a usar máscara de proteção.

Durante um evento no PL, o ex-presidente comentou o bloqueio. “Por enquanto eu tenho fundo. Daqui a pouco não vou ter mais e vou ver se o Valdemar (Costa Neto, presidente do partido) me paga por fora”, disse, aos risos.

“A gente não vai se desesperar por causa disso porque sabemos quem está do lado certo quem quer o futuro do seu país”, acrescentou.

O ex-presidente atualmente recebe cerca de R$ 80.000 por mês, provenientes das aposentadorias da Câmara e do Exército, além do salário pago pelo PL.