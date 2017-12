Pizzolato deixa cadeia no DF para cumprir liberdade condicional

O ex-diretor de Marketing do Banco do Brasil Henrique Pizzolato deixou nesta quinta-feira a Penitenciária da Papuda, no Distrito Federal, para cumprir o restante de sua pena em liberdade condicional. Pizzolato foi liberado por volta das 14h, conforme a Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal.

Condenado a 12 anos e 7 meses de prisão no julgamento do mensalão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato, o ex-diretor do banco estatal foi beneficiado por uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso.

O ministro considerou que Pizzolato atingiu os requisitos para conseguir a liberdade condicional: cumpriu um terço da pena, é réu primário, tem bons antecedentes e foi condenado por crimes que não são considerados hediondos. O mensaleiro havia progredido do regime fechado ao semiaberto, em que é possível sair da cadeia para trabalhar durante o dia, em maio de 2017.

“O sentenciado implementou o requisito objetivo necessário à concessão do livramento condicional, qual seja, o cumprimento de um terço da pena que lhe foi imposta. Isto é, considerada a pena efetivamente cumprida (4 anos, 4 meses e 4 dias) e o total de dias remidos pelo trabalho e estudo (331 dias)”, decidiu Barroso.

Enquanto cumprir pena fora da prisão, Henrique Pizzolato deverá honrar as parcelas mensais de 2.175 reais referentes à multa de 2.054.585,89 reais imposta a ele pelo STF em sua condenação no mensalão.

Pizzolato fugiu para a Itália em novembro de 2013, utilizando o passaporte de seu irmão, Celso, falecido há 35 anos. Ele foi preso na cidade de Maranello, norte do país europeu, em fevereiro de 2014, e extraditado ao Brasil em outubro de 2015. Desde então, cumpria pena no presídio da Papuda.

(com informações Agência Brasil)