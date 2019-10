A Polícia Federal cumpre, na manhã desta terça-feira 15, mandados de busca e apreensão em endereço, no Estado de Pernambuco, ligado ao deputado federal Luciano Bivar, presidente do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a Globo News, as investigações têm ligação com supostos esquemas de candidaturas laranjas nas eleições de 2018.

(Mais informações em instantes)