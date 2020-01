PF encontra gibi de ‘Dom Lula’ na casa de sócio de Lulinha

Fábio Luis Lula da Silva, o Zero Um de Lula, têm milhões de motivos para considerar o ex-presidente um herói. Nas buscas feitas na casa e nas empresas de Kalil Bittar, sócio de Lulinha, a Polícia Federal encontrou a cópia de um gibi intitulado “Dom Lula – O Cavaleiro da Esperança”.

Com espada de gladiador na mão e uma armadura corpulenta, Dom Lula sai para as ruas para lutar contra os temores dos brasileiros como a fome e a falta de emprego. Em sua incessante busca por justiça, o herói enfrenta seu arqui-inimigo, Molouco – um juiz vilão.

Molouco é um personagem com nariz comprido de Pinóquio, que quer a todo custo condenar o Dom Lula sem provas. “Todos são corruptos, em tudo vejo corrupção”, acusa o vilão em certo trecho do gibi. Mas Dom Lula, o invencível, tem o povo ao seu lado: “Sairei dessa mais forte, mais verdadeiro e inocente”.

Nem precisa de spoiler para saber que no final o bem, representado por Dom Lula, vence o mal, representado pelo juiz Molouco. O último quadrinho é a face de Dom Lula com os olhos iluminados pela estrela do PT, com a frase: “Lula, sonho e determinação”.

Em 13 anos de governo petista, Lulinha e seus sócios faturaram 172 milhões de reais apenas de duas empresas de telefonia, sem registros de nenhum serviço lícito que justificasse tais pagamentos. É um mistério que só Dom Lula poderá decifrar.