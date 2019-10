Pesquisa VEJA/FSB: Huck empata com Bolsonaro e derrota Haddad no 2º turno

O apresentador de TV Luciano Huck não se coloca como candidato a presidente da República e não é filiado a nenhum partido. No entanto, é militante de movimentos de renovação política como o RenovaBR e o Agora! e tem participado de eventos onde a pauta é a discussão de problemas do país.

Além disso, tem conversado com líderes de siglas diversas — a última especulação é que iria para o Cidadania. Pesquisa exclusiva VEJA/FSB mostra cenários promissores para Huck, que, em três cenários de primeiro turno pesquisados, aparece uma vez em terceiro e duas vezes empatado tecnicamente em segundo. Em um eventual segundo turno, ele empataria dentro da margem de erro com o presidente Jair Bolsonaro e derrotaria o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT).

