Pesquisa VEJA/FSB: com até 5% dos votos, Doria está longe do Planalto

Enquanto o apresentador Luciano Huck e o ministro Sergio Moro (Justiça) surgem fortes na pesquisa VEJA/FSB sobre a eleição presidencial de 2022, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), ainda enfrenta dificuldades para se mostrar competitivo e emplacar como uma alternativa de poder mais ao centro.

Nos três cenários de primeiro turno abordados no levantamento, o tucano tem no máximo 5% dos votos. Em um possível confronto direto com o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, perderia por 46% a 26%. Embora negue em público, Doria tem pretensão presidencial e, por isso, já entrou em rota de colisão com Bolsonaro — a quem apoiou em 2018 —, inclusive com bate-bocas públicos.