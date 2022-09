Pesquisa Ipespe mostra Lula com 44% e Bolsonaro com 35%

Levantamento Ipespe/Abrapel sobre a intenção de votos na disputa presidencial mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança com 44% na pesquisa estimulada. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo, com 35%. Na sequência estão Ciro Gomes (PDT), com 9%, e Simone Tebet (MDB), com 5%. Felipe D’Ávila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) têm 1% cada. Os outros candidatos não pontuaram. O número de brancos e nulos é de 3% e 2% não sabem ou não responderam.

A pesquisa ouviu 1.100 pessoas entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro e tem margem de erro de três pontos para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR09344/2022.

Na simulação de segundo turno, Lula venceria com 53%, contra 38% de Bolsonaro. Outros 7% votariam em branco ou nulo e 2% não responderam.