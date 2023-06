Pesquisa aponta Castro como o governador mais mal avaliado em dez capitais

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), é o mais mal avaliado em um levantamento que ouviu eleitores em dez capitais brasileiras, pelo instituto Paraná Pesquisas. Castro, que foi reeleito no ano passado, amarga 45,1% de desaprovação, contra 43,2% de aprovação.

É o único dos governadores em que os números negativos superam os positivos e ficam abaixo dos 50%. Nesse caso, os dados foram coletados em março deste ano.

A pesquisa aponta que o governador mais bem avaliado é Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, cujo índice de aprovação chega a 70%, seguido de Helder Barbalho (MDB), do Pará, com 68,5%, e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, com 66,5%. Na sequência, aparecem Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, com 66,3%, e Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, com 65,3%.

Na parte de baixo da tabela, estão Raquel Lyra (PSDB-PE), com 63,1%, Elmano de Freitas (PT-CE), com 62,4%, Jerônimo Rodrigues (PT-BA), com 55,5%, e Wilson Lima (União Brasil-AM), com 53,5%.

O ranking do Paraná Pesquisas ouviu eleitores entre 2 de março e 5 de junho.