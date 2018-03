Paulo Maluf tem alta do hospital e vai para prisão domiciliar

O deputado federal Paulo Maluf teve alta do Hospital Ortopédico e Medicina Especializada (Home) nesta sexta-feira e embarcou em voo fretado para São Paulo, onde vai cumprir prisão domiciliar. As informações são da Globonews. O parlamentar estava preso desde 20 de dezembro no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, e foi internado na última quarta-feira por fortes dores lombares.

O boletim médico divulgado na última quinta-feira pelo hospital informava que Maluf apresentava “diminuição da dor após o procedimento de infiltração teleguiada”, no entanto, um “leve desconforto respiratório e necessidade de uso de oxigênio suplementar” o mantiveram no hospital até esta manhã.

O deputado de 86 anos foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão por lavagem de dinheiro no período em que foi prefeito de São Paulo, entre 1993 e 1996.