O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (DEM) lidera a corrida ao governo do estado com 23%, tecnicamente empatado com o senador e ex-jogador Romário (Podemos), que registrou 20%, segundo levantamento Ibope divulgado nesta segunda-feira (10).

Paes subiu onze pontos percentuais em relação à pesquisa de 17 a 20 de agosto, em que aparecia atrás de Romário e empatado com Anthony Garotinho (PRP). Romário subiu seis pontos percentuais, mas perdeu a liderança. A margem de erro é de três pontos percentuais.

É a primeira pesquisa feita pelo instituto após o início da propaganda eleitoral gratuita na TV. Ela foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal “O Globo”.

Garotinho, que estava embolado no topo da corrida ao governo do Rio no levantamento de agosto, manteve os 12% de intenção de voto, e ficou em terceiro. Na terça-feira (4), ele foi condenado em segunda instância por formação de quadrilha, o que o torna inelegível pela Lei da Ficha Limpa. Sua candidatura foi indeferida pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral), mas o candidato recorreu ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e pode fazer campanha enquanto não houver decisão definitiva.

O candidato do PSOL, Tarcísio Motta, aparece com 5%, e Índio da Costa (PSD), com 4%. Pedro Fernandes (PDT) e Marcelo Trindade (Novo) têm 2% cada um. Marcia Tiburi (PT), André Monteiro (PRTB), Dayse Oliveira (PSTU) e Wilson Witzel (PSC) tem 1% cada um. Luiz Eugenio (PCO) não pontuou.

Brancos e nulos somam 20%; outros 9% não souberam responder ou não responderam. O Ibope ouviu 1.204 eleitores em 39 municípios, entre 7 e 9 de setembro.

Pesquisa Ibope no Rio, divulgada em 10 de setembro

Eduardo Paes (DEM) – 23%

Romário Faria (Podemos) – 20%

Anthony Garotinho (PRP) – 12%

Tarcísio Motta (PSOL) – 5%

Indio (PSD) – 4%

Pedro Fernandes (PDT) – 2%

Marcelo Trindade (Novo) – 2%

Marcia Tiburi (PT) – 1%

André Monteiro (PRTB) – 1%

Dayse Oliveira (PSTU) – 1%

Wilson Witzel (PSC) – 1%

Luiz Eugenio (PCO) – 0%

Brancos/nulos – 20%

Não sabe/Não respondeu – 9%

Registro no TRE: RJ-01952/2018 / Registro no TSE: BR‐08034/2018