A disputa pelo governo fluminense está tecnicamente empatada, conforme pesquisa Datafolha publicada na madrugada desta quarta-feira pelo jornal Folha de S.Paulo. De acordo com a sondagem, o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (DEM) é o mais bem posicionado, com 18% das intenções de voto, seguido de perto pelo senador Romário (Podemos), que tem 16%, e pelo ex-governador Anthony Garotinho (PRP), que tem 12%.

Em seguida, estão Índio da Costa (PSD) e Tarcísio Motta (PSOL), com 5% cada. O candidato do PDT, Pedro Fernandes, tem 3%. Com 2%, aparecem Marcelo Trindade (Novo) e Marcia Tiburi (PT). Atingem a marca de 1% os candidatos Dayse Oliveira (PSTU), Wilson Ex Juiz Federal (PSC), Luiz Eugênio (PCO) e André Monteiro (PRTB). Os eleitores que declaram que vão votar em branco ou nulo são 26% e indecisos somam 7%.

Segundo o jornal, a opção mais escolhida entre os entrevistados na pesquisa estimulada foi a opção para anular ou deixar o voto em branco, com 26% dos eleitores afirmando que não pretende optar por nenhum dos candidatos apresentados.

No quesito rejeição, Garotinho é o líder, com 45%, seguido de Paes, com 32%, e de Romário, com 23%.

Senado

A corrida pelas duas vagas ao Senado também está acirrada, com quatro candidatos aparecendo em destaque. O ex-prefeito César Maia (DEM), o deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSL) e o senador Lindbergh Farias (PT) têm 18%, seguidos de Chico Alencar (PSOL), com 17%. O deputado Miro Teixeira (Rede) aparece com 11% e o pastor Everaldo (PSC) tem 8%.

Pesquisa Datafolha, de 22 de agosto

Eduardo Paes (DEM): 22%

Romário Faria (Podemos): 16%

Anthony Garotinho (PRP): 12%

Tarcísio Motta (PSOL): 5%

Indio da Costa (PSD): 5%

Pedro Fernandes (PDT): 3%

Marcelo Trindade (Novo): 2%

Márcia Tiburi (PT): 2%

André Monteiro (PRTB): 1%

Dayse Oliveira (PSTU): 1%

Wilson Ex Juiz Federal (PSC): 1%

Luiz Eugênio (PCO): 1%

Brancos/nulos: 26%

Não sabe/Não respondeu: 7%

O Datafolha entrevistou 1.322 eleitores entre segunda (20) e terça (21). A pesquisa, contratada pela Folha de S. Paulo e TV Globo, tem margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número RJ 03549/2018.

(Com Estadão Conteúdo)