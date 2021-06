Osmar Terra deve prestar depoimento na CPI da Covid nesta terça-feira

O ex-ministro da Cidadania e deputado Osmar Terra (MDB-RS) presta depoimento nesta terça-feira, 22, na CPI da Covid-19. Ele é apontado como um dos integrantes do chamado “gabinete paralelo” que orientava o presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia.

Os senadores aprovaram inicialmente a convocação de Terra, mas a converteram em convite, após pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Como convidado, o parlamentar pode decidir não comparecer ou deixar a reunião a qualquer momento.

A participação de Terra no “gabinete paralelo” foi citada durante o depoimento do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta à CPI, em maio. Na ocasião, Mandetta afirmou que “outras pessoas”, entre elas o ex-ministro da Cidadania, buscavam desautorizar orientações do Ministério da Saúde a Bolsonaro.

Em reunião realizada em setembro do ano passado com a presença do presidente da República, o parlamentar foi apresentado como “padrinho” de um grupo de médicos que apoiavam o uso de remédios sem eficácia contra a Covid-19. Os senadores Humberto Costa (PT-PE), Rogério Carvalho (PT-SE) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE) são os autores do requerimento aprovado na forma de convite.

Com formação em medicina, Terra ficou conhecido por suas opiniões controversas sobre a Covid-19 e por defender posições sem comprovação científica, como, por exemplo, o uso da cloroquina em pacientes infectados, mesmo sem evidências de que o remédio funcione contra a doença.

O deputado sempre se mostrou contra o lockdown e outras medidas de isolamento e foi um dos principais defensores da ideia de que era possível atingir imunidade de rebanho contra o coronavírus mesmo sem vacinas. A imunidade de rebanho é atingida, em tese, quando a maior parte de uma população está imunizada contra uma doença e o vírus não consegue mais circular.

A tese de Osmar Terra, no entanto, era de que as pessoas que já contraíram a doença se tornariam imunes e seria possível atingir essa imunidade de rebanho sem a vacinação.

Os senadores da CPI investigam se as políticas públicas promovidas pelo governo Bolsonaro foram influenciadas por conselhos do “gabinete paralelo”.

Osmar Terra chamou atenção no início da pandemia por minimizar sua gravidade e fazer previsões que depois se mostraram infundadas. Em março do ano passado, por exemplo, ele afirmou que a pandemia de Covid-19 seria menos grave que a de H1N1.

Continua após a publicidade

A Gripe suína, H1N1, matou 2 pessoas a cada dia no Brasil em 2019. Este número, deve ser maior que as mortes que acontecerão pelo coronavírus aqui. E não se parou o país nem se destruiu a economia, como está acontecendo agora.É o fato e a versão do fato! https://t.co/9GG3DMS1xL — Osmar Terra (@OsmarTerra) March 18, 2020

A epidemia de H1N1 levou à contaminação confirmada de 53.797 pessoas entre 2009 e 2010 no país, de acordo com dados do Instituto de Medicina Tropical da USP. Já a pandemia de Covid-19 já teve mais de 17,9 milhões de casos e mais de 502 mil mortes no Brasil.

Em abril de 2020, Osmar Terra afirmou que a pandemia teria o seu pico naquele mês e terminaria, no máximo, em junho, algo que também não se concretizou.

A curva de contágio da Covid 19 já passou pelo pico e está caindo durante o mês de maio, como prevíamos. Todas as cidades mais afetadas registram quedas de internação diária. A trajetória do vírus ignorou a quarentena, não achatou curva alguma. Epidemia termina em junho. pic.twitter.com/wXmlyo6h29 — Osmar Terra (@OsmarTerra) June 2, 2020

A sessão da CPI que vai ouvir o depoimento de Osmar Terra deve começar às 9h.