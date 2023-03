Os rasgados elogios de João Doria a Tarcísio de Freitas

O ex-governador João Doria (sem partido) rasgou elogios ao atual comandante paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em evento do Lide, grupo empresarial de Doria, o ex-tucano abriu o encontro elogiando o ex-ministro de Jair Bolsonaro.

Doria citou a “boa equipe” montada por Tarcísio e a sua opção por fazer uma administração em São Paulo que abrisse espaço para a iniciativa privada. “Já nos primeiros movimentos ele indicou claramente a visão liberal do seu governo, apoiando a livre iniciativa, apoiando o setor privado, compreendendo o papel do setor privado na geração de empregos, na geração de negócios e no desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo”, disse.

Também elogiou a forma como Tarcísio mostrou que um governo liberal também tem preocupação social. “O governador não frustrou aqueles que compreendem a dimensão social de um estado com quase 46 milhões de habitantes e demonstrou isso claramente na visão humanitária, solidaria, diante da tragédia que infelizmente ocorreu no litoral norte de São Paulo”, disse, citando a iniciativa de Tarcísio de “convidar o setor privado para mostrar a sua solidariedade” com as vítimas.

“Portanto, eu me sinto muito à vontade, tendo sido o seu antecessor, em transferir aqui o meu reconhecimento, o meu apoio”, disse Doria.

Como resposta, Tarcísio disse que Doria foi “generoso”.