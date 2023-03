Os planos do MDB, partido com mais prefeitos no país, para eleição de 2024

Partido que historicamente mais elege prefeitos no Brasil, o MDB trabalha para aumentar sua capilaridade municipal em 2024, base da influência nacional que a sigla sempre exerceu desde a redemocratização.

Sob liderança do seu presidente nacional, deputado federal Baleia Rossi (SP), a legenda tem intensificado as filiações de prefeitos com vistas ao próximo pleito e quer elevar o patamar de 784 prefeituras conquistadas em 2020 – mais de cem acima do resultado do segundo que mais elegeu líderes municipais há três anos, o PP, com 680. O desafio emedebista é se aproximar dos níveis dos pleitos anteriores: 1.044 prefeitos eleitos em 2016; 1.025 em 2012; 1.202 em 2008; e 1.059 em 2004.

Entre as prioridades do MDB em 2024 estão as reeleições dos prefeitos de São Paulo, cidade mais populosa e rica do país, Ricardo Nunes, e de Porto Alegre, Sebastião Melo, além de tentar manter o poder em outras capitais, como Cuiabá e Boa Vista, e lançar uma candidatura competitiva no Rio de Janeiro, provavelmente com o deputado Otoni de Paula.

Um bom desempenho em 2024 é trampolim para resultados expressivos nas eleições legislativas de 2026, enquanto o MDB também trabalha uma nova geração que pode ser alçada com competitividade às disputas por governos estaduais, casos dos vice-governadores Daniel Vilela (GO), Gabriel Souza (RS) e Walter Alves (RN), além do governador de Alagoas, Paulo Dantas, que tentará a reeleição. O partido também governa o Pará, com Helder Barbalho, em segundo mandato, e tem o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, também reeleito em 2022.