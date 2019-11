Oposição reage a declaração de Paulo Guedes sobre AI-5

Governo prepara uso da violência contra movimentos sociais. Depois do relatório de consultoria dizer q Bolsonaro prevê agitações no Brasil; de deputada do PSL pedir ação policial contra o PT, agora Guedes defende uso do AI5. O povo tem q sofrer calado https://t.co/aazf4VBCA4

— Gleisi Hoffmann (@gleisi) November 26, 2019