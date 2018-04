Operação da PF atinge pessoas próximas ao presidente do Senado

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (10), a Operação Tira-Teima que atinge pessoas ligadas ao presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB). A ação é baseada na delação premiada de um ex-executivo da empresa Hypermarcas, que confessou ter repassado propinas para integrantes da cúpula do partido. Ao todo, estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão em em Goiânia, Fortaleza e São Paulo.

Delação premiada sigilosa feita pelo empresário Nelson Mello, ex-diretor da Hypermarcas, e obtida por VEJA revela que o presidente do Senado recebeu ajuda financeira de campanha quando disputou o governo do Ceará, em 2014. Em meio às eleições, o ex-diretor disse que o lobista Milton Lyra o avisou que seria procurado por um “portador de Eunício Oliveira” para ajudar financeiramente na campanha do emedebista ao Executivo cearense.

Nelson Mello relata que se encontrou com um sobrinho de Eunício Oliveira, chamado Ricardo, e que “pagou despesas de empresas que prestavam serviços à campanha de Eunício Oliveira” por meio de “contratos fictícios” no valor total de cinco milhões de reais. Duas delas, a Confirma Comunicação e Estratégia e a Campos Centro de Estudos e Pesquisa de Opinião, receberam 3,35 milhões de reais. O restante foi desembolsado pela Hypermarcas a partir de uma nota fiscal emitida no valor de 1,65 milhões de reais apresentada pela Confederal Prestadora de Serviços de Vigilância e Transporte de Valores, de propriedade de Eunício.