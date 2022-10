O que as Forças Armadas já decidiram sobre as eleições

Atualizado em 26 out 2022, 21h31 - Publicado em 26 out 2022, 21h15

Por Maiá Menezes

A despeito da reunião de emergência convocada para esta quarta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) com o gabinete de crise, as Forças Armadas já definiram sobre como agir em relação ao pleito, no próximo domingo. Mesmo com a insistência do presidente em querer que o TSE investigue a distribuição de inserções em rádios pelo país e siga questionando a legitimidade das urnas eletrônicas, o consenso até esta quarta é o mesmo: serão respeitados os resultados das urnas.