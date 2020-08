‘O problema é meu’, diz Bolsonaro após críticas por promover aglomeração

O presidente Jair Bolsonaro rebateu, na noite desta quinta-feira, 27, críticas que recebeu após cumprimentar apoiadores e promover aglomeração durante visita na cidade de Foz do Iguaçu (PR) e Ipatinga (MG).

“O problema é meu, gosto de estar no meio do povo, tive no meio do povo no meio da pandemia, quem decide a minha vida sou eu. Não tem que dar palpite”, explicou o chefe do Planalto durante a sua tradicional live nas redes sociais.

Sem máscara, em Ipatinga, nesta quarta, o presidente repetiu cenas das últimas semanas, quando intensificou a sua agenda de viagens para inauguração e visita de obras. Ao se aproximar das grades de separação do público, incentivou aglomerações, parou para tirar fotos e ficou cerca de 15 minutos interagindo com os apoiadores. Muitas pessoas também estavam sem máscara.

Também nesta quinta-feira, Jair Bolsonaro registrou a sua chegada em Foz do Iguaçu, no Paraná. Sem usar máscara, ele circula junto a apoiadores e aperta a mão das pessoas.

– Chegada em Foz do Iguaçu/PR, onde estarei visitando obras de duplicação da BR-469 e obras de ampliação da pista e melhorias para passageiros no Aeroporto de Foz do Iguaçu. . Link no YouTube: https://t.co/WWHkv6tia0 pic.twitter.com/H6DfqyYbZn — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 27, 2020

O distanciamento social é recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde como medida mais eficaz para controlar a disseminação do novo coronavírus.

O uso da máscara também é visto como indispensável para conter a propagação do vírus, sendo aconselhável inclusive para quem já teve a doença. Ainda não há estudos conclusivos sobre a possibilidade de reinfecção e o tempo de imunidade após a recuperação.

Jair Bolsonaro foi diagnosticado com Covid-19 em julho.