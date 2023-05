Nomeação de candidata ao TRF-1 divide o governo

A Procuradora da República Ana Carolina Roman, candidata à uma vaga no TRF da 1ª Região, está dividindo as preferências do governo. Um pedaço não quer sua nomeação porque ela se alinhou várias vezes com as medidas do ex-procurador lavajatista Deltan Dallagnol e por ter determinado a investigação ao petista Gilberto Carvalho. A AGU, porém, parece bastante empenhada em sua nomeação. No Judiciário e no MPF a interferência da AGU no processo de escolha tem causado ruído em razão das relações de parentesco de Ana Carolina (ela é casada com um dos funcionários do órgão).