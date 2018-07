‘Não tenho plano B’, diz Bolsonaro sobre Paulo Guedes

Pré-candidato à Presidência pelo PSL, o deputado Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que não tem um “plano B” para a gestão da política econômica caso haja um rompimento entre ele e o seu guru na área, o economista Paulo Guedes.

O presidenciável já disse não entender de economia e disse confiar que sua relação com Guedes, seu “posto Ipiranga” para a área, se manterá mesmo com as dificuldades ao longo do governo – o economista é cotado para ser nomeado para o Ministério da Fazenda.

“Eu acho que eu o convenci na política e ele me convenceu na economia. Já falei pra ele que tem propostas que são maravilhosas, mas tem filtros pela frente que são a Câmara e o Senado”, afirmou, durante entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

Sobre a “fama de estatizante”, ele atribuiu ao fato de ter votado contra o Plano Real. Ele alega ter tomado essa posição por um aspecto do projeto, sobre as regras de conversão dos salários na nova moeda a época. Também fez uma ressalva para defender as políticas estatizantes do governo militar, com a observação de que “até abusaram disso”.

Perguntado sobre por que não se preocupou em aprender economia nos últimos 28 anos, seus mandatos como deputado, alegou não ter feito parte das comissões específicas de orçamento. “Também nunca integrei a comissão de saúde, então não posso ser presidente? Vou indicar o ministro”, respondeu.

A entrevista com o deputado fecha a série de sabatinas do Roda Viva com os presidenciáveis, que já recebeu os candidatos de Podemos, PSOL, PSDB, Rede, PDT e PCdoB.