‘Não tem recuo’, diz Bolsonaro sobre indicação de Eduardo a embaixada

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 21, que o nome do seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), “vai ser apresentado ao Senado” como indicação para a embaixada do Brasil em Washington. “Não tem recuo”, frisou o político.

Bolsonaro reforçou sua intenção de indicar o filho um dia depois de declarar que não queria submeter Eduardo ao “fracasso”. O presidente se referia na ocasião à possibilidade de o Senado rejeitar o nome do seu filho.

Bolsonaro falou com a imprensa nesta quarta ao deixar o Palácio da Alvorada. De acordo com o presidente, é provável que a indicação do filho seja feita em meados de setembro, após a comemoração do 7 de Setembro. Questionado sobre a data, ele deixou a responsabilidade para Eduardo. “Ele é que vai sentir o timing. Eu apenas vou usar a caneta Bic”, afirmou.

O presidente disse que ele e o filho aguardam “o momento certo” para a indicação. “O Eduardo está estudando, está se preparando. Vai ser uma sabatina no Senado em que todos vocês estarão lá, todos sem exceção, é igual urubu na carniça. Vai estar todo mundo lá de olho. E ele tem de fazer uma sabatina melhor do que se fosse o Ernesto Araujo ministro da Relações Exteriores”, declarou.

(Com Estadão Conteúdo)