Mulher de Moro elogia Rosa Weber no Instagram – e apaga post

A advogada Rosangela Wolff Moro, mulher do juiz federal Sergio Moro, elogiou no Instagram o voto da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber no julgamento que negou o habeas corpus preventivo a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Rosangela Wolff Moro publicou uma foto de Weber com a legenda “coerência é tudo” e “mil rosas para a Ministra Rosa”.



O voto de Rosa Weber era o mais aguardado e imprevisível da votação. A ministra manifestou-se contra o pedido do petista e praticamente definiu o resultado do julgamento que pode deixar Lula mais perto da prisão. O ex-presidente foi condenado por Sergio Moro em primeira instância no caso do tríplex do Guarujá (SP). O Tribunal Regional Federal da 4ª Região aumentou a pena do petista a doze anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Segundo o jornal O Globo, o post de Rosangela Wolff Moro foi apagado depois de ter recebido mais de 1.100 curtidas e 170 comentários.

Para a ministra Rosa Weber, não houve ilegalidade na decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou o pedido de habeas corpus preventivo de Lula. A decisão baseou-se em um entendimento do Supremo que autorizou, em 2016, a possibilidade de prisão em segunda instância. O voto da ministra causou suspense – e confusão – até ser finalmente anunciado.