MTST mandará militantes para desobstruir vias bloqueadas

Desde o resultado do segundo turno das eleições, no último domingo, 30, apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas, se mobilizaram para organizar manifestações, em razão de discordância do resultado do pleito. Bolsonaristas, muitos caminhoneiros e outros civis, bloquearam estradas e rodovias do país, para dificultar o trânsito, enquanto pediam intervenção do Exército brasileiro. Diante desse cenário, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) emitiu um comunicado em que pede aos seus militantes que se organizem para desobstruir as vias do país, já que a Polícia Rodoviária Federal se apresenta inerte ao caso. “Esperamos ser tão bem recebidos pelas forças de segurança quanto os bolsonaristas estão sendo”, diz o MTST.