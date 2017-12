MP move ação contra Kassab por caixa 2 da Odebrecht

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) moveu nesta terça-feira uma ação de improbidade administrativa contra o ministro de Comunicações, Gilberto Kassab (PSD), acusado de receber 21,3 milhões de reais da empreiteira Odebrecht, via caixa 2, entre os anos de 2008 e 2014.

Segundo os depoimentos colhidos pelo MP-SP, 3,4 milhões foram recebidos por Kassab em 2008, quando disputava a reeleição para a prefeitura, e 17,9 milhões nos anos de 2013 e 2014. Os promotores agora buscam as provas de possíveis contrapartidas para o pagamento dos valores pela Odebrecht, que firmou quatro acordos de autocomposição com o órgão.

Cada acordo resultou em uma ação, em um total de quatro. As demais ações envolvem dois ex-secretários de Kassab, Orlando de Almeida Filho e Elton Santa Fé. Almeida ocupou as secretarias de Habitação e Infraestrutura Urbana, enquanto Santa Fé comandou a pasta do Controle Urbano.

As ações são assinadas pelos promotores Silvio Marques, José Blat, Cristiano Santos, Karyna Mori, Valter Santin e Thomas Yabiku. Além da condenação, o MP-SP pede o bloqueio dos bens do ex-prefeito no total de 85 milhões de reais. Presidente nacional do PSD, partido que detém a quarta maior bancada da Câmara, Gilberto Kassab é ministro das Comunicações de Michel Temer (PMDB) desde que este assumiu a Presidência, em maio de 2016. Antes, foi também ministro da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), tendo comandado a pasta da Ciência e Tecnologia.

Ele herdou a prefeitura em abril de 2006, quando José Serra (PSDB) renunciou à Prefeitura para se eleger governador de São Paulo pela primeira vez, e conquistou um segundo mandato dois anos depois. A parceria entre Serra e Kassab está sendo gestada nos bastidores para uma reedição em 2018: o primeiro, hoje senador, cogita voltar a disputar o governo e pode ter o sucessor novamente como companheiro de chapa, candidato a vice-governador.