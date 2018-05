Morre Fernando Mac Dowell, vice-prefeito do Rio, aos 72 anos

O vice-prefeito do Rio de Janeiro, Fernando Mac Dowell, faleceu na noite deste domingo, 20, de acordo com o Hospital Vitória, onde estava internado há uma semana. Engenheiro, Mac Dowell tinha 72 anos e foi eleito em 2016, na chapa liderada pelo atual prefeito, Marcelo Crivella (PRB).

No último dia 13, o vice-prefeito sofreu um infarto no miocárdio extenso e passou por uma angioplastia de emergência. A situação de Mac Dowell veio à público só na quarta-feira, 16, quando foi divulgado o boletim médico.

Em nota, Crivella disse estar acompanhando a situação ao lado da família e pediu ao povo da cidade que “unisse em orações” pela melhora no estado de saúde do vice. Procurada, a assessoria da Casa Civil informou que o prefeito vai se manifestar nas próximas horas sobre o falecimento.

No último pleito, Mac Dowell, então filiado ao PR, se tornou vice da chapa vitoriosa depois de uma indicação da deputada federal Clarissa Garotinho (Pros-RJ), de quem ele foi assessor sobre transportes, sua especialidade acadêmica, entre 2015 e 2016, em uma comissão da Câmara dos Deputados dedicada ao tema.

Durante o primeiro ano da gestão de Crivella, o vice-prefeito acumulou a função com a de secretário municipal de Transportes. No entanto, distante politicamente do prefeito, foi substituído no começo de 2018 por Rubens Teixeira.

Em outro momento turbulento, durante o Carnaval, Mac Dowell se queixou do político do PRB por este ter se ausentado da cidade durante as festividades – deixando a responsabilidade para ele. “Eu gostaria que ele estivesse aqui, honestamente, para representar o Rio. A presença dele é importante”, disse.