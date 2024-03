Moraes dá 48h para Bolsonaro explicar estadia na embaixada da Hungria

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para o ex-presidente Jair Bolsonaro explicar sua estadia na embaixada da Hungria, em Brasília, em fevereiro, poucos dias depois de entregar seu passaporte à Polícia Federal. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do STF a VEJA.

Moraes é relator do inquérito que investiga Bolsonaro, ex-ministros e militares por tentativa de golpe de Estado. Por causa dessa investigação, o ex-presidente teve de entregar o passaporte no dia 8 de fevereiro.

No dia 12, segundo revelou o jornal americano The New York Times, Bolsonaro chegou à embaixada da Hungria. Ficou duas noites hospedado lá, deixando o local no dia 14, como mostraram as imagens das câmeras de segurança.

A defesa de Bolsonaro confirmou a estadia e disse que o motivo da ida do ex-presidente à embaixada foi “manter contatos com autoridades do país amigo“. Bolsonaro é próximo do primeiro-ministro da Hungria, o ultradireitista Viktor Orbán.

Mais cedo, o Ministério das Relações Exteriores convocou o embaixador húngaro no Brasil, Miklos Tamás Halmai, para explicar a estadia de Bolsonaro.