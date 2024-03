Bolsonaro foi à embaixada da Hungria para “manter contatos”, diz defesa

Os advogados de Jair Bolsonaro divulgaram há pouco um comunicado confirmando que o ex-presidente passou dois dias hospedado na embaixada da Hungria em Brasília, como revelou o jornal americano The New York Times nesta segunda-feira. Segundo a nota, Bolsonaro foi ao local “para manter contatos com autoridades do país amigo”.

De acordo com a reportagem, ele se escondeu na embaixada quatro dias depois de ter tido o seu passaporte apreendido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, no dia 8 de fevereiro.

“Como é do conhecimento público, o ex-mandatário do país mantém um bom relacionamento com o premier húngaro, com quem se encontrou recentemente na posse do presidente Javier Milei, em Buenos Aires. Nos dias em que esteve hospedado na embaixada magiar, a convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo atualizando os cenários políticos das duas nações”, afirma o texto, assinado pelos advogados Paulo Amador da Cunha Bueno, Daniel Bettamio Tesser e Fabio Wajngarten.

“Quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações aqui repassadas se constituem em evidente obra ficcional, sem relação com a realidade dos fatos e são, na prática, mais um rol de fake news“, conclui a defesa do ex-presidente.