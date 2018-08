Ministério Público divulga lista de páginas excluídas pelo Facebook

O Facebook enviou ao Ministério Público Federal de Goiás a lista das páginas e perfis excluídos pela rede social, que foram removidos sob acusação de violar as “políticas de autenticidade” da plataforma e atuar de forma coordenada para promover a “desinformação”. Ao todo, 196 páginas e 87 perfis foram retirados no último dia 25.

No mesmo dia, o procurador Ailton Benedito solicitou a lista ao Facebook e uma justificativa para a ação. Ele investiga a rede social desde setembro de 2017 por suspeita de atos de censura e bloqueio de usuários brasileiros.

Em resposta, por meio de seus advogados, o Facebook afirmou que “todas as páginas e contas foram removidos em 25 de julho de 2018, depois de uma rigorosa investigação que identificou violação direta às nossas políticas de autenticidade. Essas páginas e contas faziam parte de uma rede coordenada que se ocultava com o uso de contas falsas no Facebook”.

Veja abaixo a lista completa de páginas removidas. Algumas contam com nomes repetidos, mas número de identificação diferente. Outras foram batizadas com nomes parecidos ou idênticos a de páginas autênticas.

A lista com os perfis falsos não continha o nome dos usuários, apenas o seu número.