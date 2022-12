Ministério da Justiça autoriza emprego da Força Nacional na posse de Lula

O Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro autorizou o emprego da Força Nacional em apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF) na posse de Luiz Inácio Lula da Silva. A liberação foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 28, e é assinada por Antonio Ramirez Lorenzo, secretário-executivo da pasta.

A portaria fala no emprego do grupo em apoio à PRF nas ‘atividades de escoltas’, no período de 27 de dezembro a 2 de janeiro. A cerimônia de posse acontece no domingo, 1º de janeiro. Na operação para a posse, a PRF será responsável pela escolta dos chefes de Estado convidados para o evento e pela fiscalização e policiamento das rodovias federais ligadas à capital federal.

O documento afirma ainda que “o contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública”.

Futuro ministro da Justiça da Lula, Flávio Dino havia afirmado que os procedimentos para a posse seriam reavaliados por maios segurança depois da tentativa de atentado em Brasília promovida por um radical bolsonarista.