Michelle Bolsonaro se fortalece na política e cria empresa de marketing

Quando Jair Bolsonaro perdeu as eleições de 2022, Michelle Bolsonaro tinha a intenção de se dedicar apenas ao empreendedorismo depois de deixar o Palácio da Alvorada. A ex-primeira-dama, porém, mudou de ideia e passou a conciliar a vida empresarial com a atividade política na qual está bastante empenhada. Mesmo participando cada vez mais de eventos públicos do PL, o seu partido, e sendo incentivada a concorrer a um cargo eletivo em 2026, Michelle formalizou neste ano a criação de uma agência de marketing.

A MPB Business (abreviação para Michelle de Paula Bolsonaro) foi fundada em fevereiro de 2023. A empresa faz marketing direto e vai gerenciar os trabalhos feitos pela ex-primeira-dama com publicidade de marcas parceiras nas redes sociais, como a que fabrica a linha de produtos de beleza que leva o seu nome.

Em abril, ela publicou em seu perfil do Instagram, que tem mais de 6 milhões de seguidores, um vídeo em que aparece aplicando produtos de sua linha no rosto do ex-presidente. Só esse post lhe rendeu 60 mil reais. Na prática, as duas funções de Michelle se retroalimentam. Enquanto na política a ex-primeira-dama ganha mais holofotes ao subir nos palanques, nos negócios ela colhe dividendos com o aumento de sua audiência.

A MPB Business é uma das seis empresas ligadas à família Bolsonaro. A firma mais antiga do clã é a Bolsonaro Digital, fundada para prestar serviços de marketing direto e de edição de livros. Recentemente, o senador Flávio Bolsonaro abriu uma empresa de advocacia e se associou a uma corretora de seguros. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, por sua vez, montou um instituto de palestras que faturou 600 mil reais com a venda de canetas, calendários e cadernos.