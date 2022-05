Mensagens mostram chantagem contra ex de Bolsonaro suspeita de rachadinha

A edição de VEJA que chega neste fim de semana às bancas e plataformas digitais revela uma história de extorsão e chantagem contra Ana Cristina Valle, segunda esposa do presidente Jair Bolsonaro acusada por um ex-funcionário de ser a mentora do esquema de rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro.

O autor das intimidações conhece como poucos o dia a dia da família presidencial. Marcelo Luiz Nogueira foi funcionário do Zero Um e trabalhou como babá do Zero Quatro, Jair Renan. Foi na condição de caseiro e empregado doméstico da ex de Bolsonaro e mãe do filho caçula do presidente, Ana Cristina Valle, que ele diz ter montado a maior parte do que considera um acervo explosivo.

No material que ameaça divulgar estariam minúcias sobre o dia a dia de recolhimento da rachadinha no gabinete parlamentar de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio, áudios de anos de conversas com Ana Cristina e Renan, vídeos comprometedores da ex de Bolsonaro em supostas transações financeiras no antigo escritório de advocacia dela no Rio e mensagens de texto diversas sobre os anos em que desfrutou da intimidade dos Bolsonaro.

Pelo menos desde novembro Ana Cristina passou a receber ameaças do ex-funcionário. Em mensagens a que VEJA teve acesso, ele pediu o pagamento de 200.000 reais para se manter em silêncio e não revelar detalhes ainda inéditos do esquema de rachadinhas. Em outra, fala abertamente de ameaças de morte. Veja as mensagens: