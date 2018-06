Meirelles escolhe José Márcio Camargo como coordenador econômico

O economista José Márcio Camargo será o coordenador econômico da pré-campanha à Presidência do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles (MDB). O acerto para o ingresso de Camargo ao time de campanha de Meirelles foi fechado nesta quinta-feira, 14.

Sócio da Opus Gestão de Recursos, o economista trabalhou na elaboração do programa do Uma Ponte Para o Futuro, apresentado pelo MDB em 2015. Mercado de trabalho e salário estão entre as especialidades de José Márcio Camargo. Henrique Meirelles já disse que o plano econômico de sua campanha dará prioridade a medidas que gerem emprego e aumentem a renda dos trabalhadores.

O emedebista pretende ainda que o plano reforce medidas de reformas fiscais, entre elas a da Previdência. Segundo o ex-ministro, Camargo vai traçar também medidas para o aumento de investimentos nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.

Ao defender a manutenção do teto de gastos, que limita as despesas públicas à variação da inflação, José Márcio Camargo afirmou à reportagem que o problema do déficit fiscal elevado precisa ser resolvido para impedir uma trajetória insustentável de aumento da dívida pública. Para o assessor de Meirelles, é preciso dar maior flexibilidade aos gastos para diminuir as despesas obrigatórias. Na sua avaliação, a reforma trabalhista está surtindo efeito e tem ajudado a reduzir a inflação.