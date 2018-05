Temer desiste da reeleição e anuncia apoio a Henrique Meirelles

O presidente Michel Temer anunciou nesta terça-feira (22), em evento do MDB em Brasília, que não disputará a reeleição e apoiará a pré-candidatura de seu ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, à Presidência da República.

“Chamamos você, Meirelles, para ser presidente do Brasil”, disse Temer. “Que você seja o único candidato de centro a continuar o que começamos”, completou, na cerimônia de lançamento do documento “Encontro com o Futuro”, elaborado pelo partido.

Mais cedo, no mesmo evento, o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, culpou o ambiente político-parlamentar pela não conclusão de algumas propostas do programa “Ponte para o Futuro”, carro-chefe do MDB na gestão Temer.