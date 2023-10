Márcio França vai, enfim, ganhar um alojamento na Esplanada

Atualizado em 8 out 2023, 14h05 - Publicado em 8 out 2023, 15h01

Demitido há um mês do Ministério de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB) ainda aguarda a sua reacomodação na Esplanada dos Ministérios. Para abrir espaço ao Centrão, o presidente Lula remanejou França para o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte – pasta que até hoje apenas foi criada no papel.

Diante desse limbo, conforme mostrou a coluna Radar, França teve de improvisar espaços para despachar e dar seguimento ao seu trabalho. Nos próximos dias, ele ganhará um novo abrigo: dois andares do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço (MDIC), chefiado pelo vice Geraldo Alckmin (PSB). Antes, era lá que funcionava a Secretaria das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedorismo.

A ideia é que em breve também seja formalizada a ida do Sebrae para o guarda-chuva do novo ministério da Microempresa. Como mostrou VEJA, o processo de demissão de França gerou insatisfações dentro do PSB, que viu um rebaixamento do ministro ao ser realocado para abrigar o deputado Silvio Costa, do Republicanos.

Governistas, no entanto, argumentam que o partido dele, com apenas 15 deputados, estava com um espaço muito grande na esplanada e que era necessário fazer concessões para ajudar na ampliação da base aliada no Congresso.

