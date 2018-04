Manuela comemora alcançar 3% das intenções de voto em pesquisa

Pré-candidata à Presidência da República pelo PCdoB e deputada estadual do Rio Grande do Sul, Manuela D’Ávila usou sua conta no Facebook para comemorar o resultado da pesquisa Datafolha, divulgada na madrugada deste domingo, e reforçou o pedido de ajuda aos internautas que militam em prol da sua candidatura para avançar na campanha através das redes sociais.

“Chegar em abril com 3% de intenção de voto, com uma pré campanha sem estrutura, com a comunicação via internet no estilo Glauber Rocha (um celular na mão e um monte de ideias para o Brasil na cabeça) é um motivo de muita alegria”, afirmou. Segundo ela, o resultado representa crescimento e já era esperado.

No cenário para o primeiro turno, que considera o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato, Manuela aparece na sexta colocação, com 3% das intenções de voto, atrás de Lula (PT), Joaquim Barbosa (PSB), Geraldo Alckmin (PSDB), Ciro Gomes (PDT) e Alvaro Dias (Podemos). De acordo com a pesquisa, a deputada estaria à frente de Fernando Collor de Mello (PTC), Rodrigo Maia (DEM), Henrique Meirelles (MDB) e Flávio Rocha (PRB). Neste cenário, brancos e nulos somam 13% e não sabem, 3%.

Na postagem, Manuela ressalta a militância de seu partido e o fato de que o PCdoB não lançava um candidato presidencial desde 1946. Além disso, ela afirma que “ainda tem muito chão pela frente” e destaca um vídeo gravado em fevereiro que mostra um tutorial sobre como o internauta pode colaborar com sua candidatura. “Vamos juntos nos rebelar pela liberdade do Brasil, das brasileiras e brasileiros”, finaliza.

A nova pesquisa Datafolha, que foi feita entre quarta, 11, e sexta-feira, 13, teve como base 4.194 entrevistas em 227 municípios. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob número BR-08510/2018.