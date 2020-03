Maia pede ‘harmonia’ entre Poderes para superar crise internacional

O presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM-RJ) pediu “harmonia” entre os Poderes da República para que o Brasil possa superar a crise internacional impulsionada pelo surto do coronavírus e pela queda do preço do petróleo.

Em seu perfil no Twitter, Maia afirmou que “se agora os poderes da República agirem em harmonia e com espírito democrático, esta crise pode virar uma oportunidade de se somar forças em busca das soluções necessárias e urgentes”.

Se agora os poderes da República agirem em harmonia e com espírito democrático, esta crise pode virar uma oportunidade de se somar forças em busca das soluções necessárias e urgentes. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) March 9, 2020

O pedido de harmonia vem depois de o presidente Jair Bolsonaro convocar, no sábado 7, a população a participar das manifestações marcadas para o próximo domingo 15. Os atos, organizados por grupos de direita, são de apoio ao governo e críticos ao Congresso.

Nesta segunda-feira, 9, os preços do petróleo desabaram ao pior nível desde a primeira Guerra do Golfo, em 1991. A queda nas cotações foi provocada pela decisão da Arábia Saudita de reduzir de forma drástica os preços após o fracasso das negociações da semana passada entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e a Rússia – principal aliado da OPEP, Moscou não aceitou reduzir sua produção para manter os preços em alta.

As principais bolsas europeias operam em baixa de quase 12% nesta segunda-feira. As bolsas asiáticas também recuaram com o avanço – o índice CSI300, que reúne as companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 3,42%; o índice de Xangai, por sua vez, teve queda de 3,01%. A bolsa do Japão caiu 5%.