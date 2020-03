Bolsas europeias iniciam a semana com quedas expressivas

As Bolsas europeias iniciaram a segunda-feira, 9, com perdas de quase 12% devido à epidemia do novo coronavírus.

No início das operações, o índice FTSE-100 de Londres perdia 8,52%, o Dax de Frankfurt 7,4%, o CAC-40 de Paris 5,71%, o Ibex-35 de Madri 6,7% e o OBX de Oslo 12%.

O índice FTSE MIB de Milão recuava 8% poucos minutos depois da abertura.

As quedas são uma consequência do desabamento do preço do petróleo após o fracasso das negociações entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e a Rússia sobre reduções de produção, em um contexto de queda da demanda devido ao coronavírus.