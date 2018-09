O presidente da Câmara dos Deputados e candidato à reeleição, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que nunca tratou com o economista da campanha de Jair Bolsonaro (PSL), Paulo Guedes, sobre mudanças no sistema de votação da Casa com “superpoderes” de partidos.

Segundo o jornal O Globo, Guedes se reuniu há seis meses com Maia para tratar sobre a adoção do que ele chamou de “voto programático” de bancada, onde todos os votos seriam computados integralmente a favor de um projeto se mais da metade dos parlamentares daquele partido votassem daquela forma.

“Nunca tratei com ele sobre isso”, disse o deputado. Maia afirmou também não conhecer o teor da proposta. “Não posso falar sobre o que não conheço. Pela imprensa, parece uma ideia ruim”, afirmou.

Em relação ao seu apoio à corrida presidencial no segundo turno, Maia também negou que tenha tratado sobre o assunto com qualquer candidato. Oficialmente o DEM, partido de Maia, apoia o candidato Geraldo Alckmin (PSDB) junto com o Centrão. Porém, à medida que o tucano não ganha fôlego nas pesquisas, crescem especulações sobre para qual lado os partidos do bloco devem pender na segunda etapa do pleito.