Lula vai receber advogado neste domingo na Polícia Federal

O advogado Cristiano Zanin Martins vai visitar ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda neste domingo na Superintendência da Polícia Federal do Paraná, em Curitiba. O petista está preso desde a noite de sábado (7), em uma cela especial no quarto andar do prédio em cumprimento a ordem de prisão expedida pelo juiz Sergio Moro.

As outras visitas que Lula receberá na PF nos próximos dias, segundo a defesa do petista, serão organizadas nesta segunda-feira. Sobre os próximos passos para tentar reverter a prisão, a defesa informou que ainda não definiu o plano que seguirá após a detenção. Lula foi condenado a doze anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá (SP).

Uma das estratégias dos defensores é tentar pautar no Supremo Tribunal Federal (STF) duas ações declaratórias de Constitucionalidade que têm o potencial de mudar o entendimento da corte sobre prisão após a segunda instância e, por consequência, permitir que o petista recorra em liberdade.

Outra frente de atuação é no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Aos ministros da corte, onde cabe recurso especial, os advogados devem reiterar a versão de que o apartamento não é e nunca foi de Lula. “Vamos recorrer sim. Discute-se isso no STJ, em nível de recurso especial, e no Supremo, em nível de recurso extraordinário”, afirma o criminalista José Roberto Batochio, do núcleo de defesa do ex-presidente.

“De quem é o apartamento?”, questiona o veterano advogado, referindo-se ao fato de que, formalmente, o tríplex está em nome da OAS. A operação Lava Jato sustenta que a empreiteira pagou propinas de 2,2 milhões de reais a Lula por meio de obras de reforma e melhorias do apartamento do Guarujá, em troca de contratos com a Petrobras durante o governo do petista.

“Alguma vez na vida alguém viu o Lula saindo de toalhinha no pescoço, de sunga, ou com as chaves (do tríplex) na mão? Qual o ato que Lula praticou para receber a reforma da cozinha do imóvel? Qual o objeto da corrupção? Ora, o que precisa para condenar um inocente? Só a boa vontade do acusador e do julgador? Trata-se de um crime sem conduta”, afirma. “A lei diz que ninguém pode ser condenado por fato que não seja criminoso”, acrescenta Batochio.

(com Estadão Conteúdo)