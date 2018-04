Da infância à prisão: a trajetória de Lula em fotos

1. Lula criança ao lado da irmã em Garanhuns, Pernambuco, em 1949 zoom_out_map 1/76 Sétimo filho de um casal de lavradores, Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Caetés, no sertão de Pernambuco, em uma família humilde. Em 1949 tirou seu primeiro retrato, ao lado da irmã Maria, dois anos mais velha. (//Instituto Lula)

2. Lula jovem zoom_out_map 2/76 Em 1960, aos 15 anos, Luiz Inácio é empregado na Fábrica de Parafusos Marte, local onde começa a ganhar meio salário mínimo. Enquanto trabalhava como metalúrgico, ingressou no curso técnico de torneiro mecânico no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). A foto acima foi tirada no dia de sua formatura. (//Instituto Lula)

3. Lula, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, segura a CLT, em 1977 zoom_out_map 3/76 Em 1967, Lula inicia sua trajetória como líder do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Anos mais tarde, em 1975, é eleito o presidente do sindicato com 92% dos votos e comanda uma categoria estimada em cem mil operários. (PEDRO MARTINELLI/Dedoc)

4. Lula e Maria de Lourdes zoom_out_map 4/76 Em 1969, casa-se com Maria de Lourdes, sua namorada desde os 18. Dois anos depois, grávida de sete meses, anêmica e com hepatite, Lourdes adoece e morre durante a cesárea. O bebê também não resiste. (//Instituto Lula) Lula casa-se com Maria de Lourdes em 1972

5. Luiz Inácio Lula da Silva com a esposa Marisa Letícia zoom_out_map 5/76 Em 1973, recuperando-se da perda de Lourdes e de seu primeiro filho, Lula conhece a também viúva Marisa Letícia, mãe de Marcos, na época com dois anos. Pouco depois de engatar um namoro com Marisa, descobre que Miriam Cordeiro, com quem teve um relacionamento rápido, está grávida. Em março, nasce Lurian Cordeiro da Silva. Meses depois, Lula e Marisa oficializam a união em um cartório. (//Instituto Lula)

6. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Sindicato dos Metalurgicos de São Berna_1 zoom_out_map 6/76 Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, no Congresso Nacional dos Trabalhadores da Indústria, em 1978. (FERNANDO PIMENTEL/VEJA)

7. Fernando Henrique Cardoso, candidato a senador pelo MDB, ao lado de Lula, panfletando na porta da Volkswagen, em 1978 zoom_out_map 7/76 Em 1º de maio de 1978, os futuros presidentes do país, Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso distribuíam panfletos a trabalhadores na porta de uma montadora de carros em São Bernardo do Campo. Naquele ano, FHC era candidato ao Senado pelo MDB e contava com a ajuda e a popularidade de Lula para angariar votos dos operários. (CLOVIS GRANCHI SOBRINHO/VEJA)

8. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Sindicato dos Mertalúrgicos de São Bernardo do Campo, falando aos metalúrgicos em greve, no Estádio da Vila Euclides, em 1979 zoom_out_map 8/76 Em 1979, no auge da greve geral, a adesão dos trabalhadores à paralisação vai além do esperado. A assembleia é transferida para o estádio da Vila Euclides, local em São Bernardo com estrutura para receber as 80 mil pessoas ali presentes. A mobilização foi considerada ilegal pela Justiça do Trabalho. Lula propõe aos empresários uma trégua de 45 dias e a volta imediata dos operários, desde que as reivindicações da classe, como reajuste salarial e nenhuma demissão neste período, fossem atendidas. No final, o acordo é parcialmente firmado, com demissões e retaliações em várias fábricas. (IRMO CELSO/VEJA)

9. Luiz Inácio Lula da Silva, durante Assembleia dos Metalúrgicos do ABC, em 1979 zoom_out_map 9/76 Lula faz pronunciamento em Assembleia dos Metalúrgicos do ABC, em 1979. (IRMO CELSO/VEJA)

10. Lula discursando para funcionários da Volks, durante greve em protesto contra as demissões na montadora. zoom_out_map 10/76 Lula discursa para funcionários da Volkswagen, durante greve em protesto contra as demissões na montadora, em 1980. (IRMO CELSO/VEJA)

11. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, falando aos metalúrgicos em greve, no Estádio de Vila Euclides. zoom_out_map 11/76 Lula discursa aos metalúrgicos em greve, no Estádio de Vila Euclides, em 1979. (CLOVIS CRANCHI SOBR/Estadão Conteúdo)

12. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Berna zoom_out_map 12/76 Lula conversa com Enilson Moura, líder sindical conhecido como Alemão, que comandava a greve do ABC, em 1980. (IRMO CELSO/Dedoc)

13. Lula fichado no DOPS após ser preso, em 1980 zoom_out_map 13/76 Em plena Ditadura (1964-1985), greves lideradas por movimentos sindicais eram consideradas ilegais pelo Ministério do Trabalho e tratadas como ameaça à ordem do país. Em 1980, após ter o mandato sindical cassado, Lula, liderança em ascensão, foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional e preso pelo Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), onde ficou por 31 dias com outros 16 sindicalistas. (//Instituto Lula)

14. Lula e lideres do PT zoom_out_map 14/76 Saída de Lula e outros líderes sindicais da sede do DOPS, em 1980. (Oswaldo Jurno/Agência Estado/.)

15. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do PT e ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, com a esposa Marisa Letícia, durante seu julgamento no STM, que anulou a sentença de prisão proferida pela 2ª Auditoria Militar de São Paulo, em 1981 zoom_out_map 15/76 Lula e sua esposa, Marisa Letícia, assistem ao julgamento do Supremo Tribunal Militar (STM), em 1981, que anulou o processo contra ele e outros dez dirigentes sindicais. Os réus haviam sido processados pela Lei de Segurança Nacional por incitação à desobediência, na greve dos metalúrgicos no ano anterior. (CARLOS NAMBA/VEJA)

16. Apolônio de Carvalho e Lula na Pré Convenção do PT no Anhembi, em, 1981 zoom_out_map 16/76 No mesmo ano em que teve sua prisão revogada, o Partido dos Trabalhadores (PT) é fundado. Lula é o primeiro presidente da nova legenda, apoiada por militantes, sindicalistas e estudantes. Na foto, o presidente conversa com o político Apolônio de Carvalho, ex-combatente da Guerra Civil Espanhola e símbolo da esquerda, na pré-convenção do partido, em 1980. (RICARDO MALTA/Dedoc)

17. Lula discursando para funcionários da Ford, durante greve em protesto contra as zoom_out_map 17/76 Lula discursa para funcionários da Ford, durante greve em protesto contra as demissões na montadora, em 1981. (IRMO CELSO/VEJA)

18. Lula, com o cartaz da campanha para governador de São Paulo, em 1982 zoom_out_map 18/76 Dois anos após a criação do PT, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o reconhece como partido. No mesmo ano, em 1982, Lula se candidata ao governo de São Paulo e, nessa época, incorpora o apelido "Lula" ao sobrenome, como forma de facilitar a identificação nas urnas. Com 10% dos votos, é o quarto colocado e perde a disputa para André Franco Montoro, do MDB. (IRMO CELSO/VEJA)

19. Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva no comício do PT pró-eleiç zoom_out_map 19/76 Em 1983, ainda durante o período militar, Lula e Fernando Henrique Cardoso participam de comício do Partido dos Trabalhadores em apoio às eleições diretas para presidente. (IRMO CELSO/VEJA)

20. Luiz Gushiken, presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do PT, e José Dirceu, secretário-geral do PT-SP, em 1984 zoom_out_map 20/76 Luiz Gushiken, presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do PT, e José Dirceu, secretário-geral do PT-SP, em 1984. (EDGARD LEURENTOTH/VEJA)

21. Mora e Ulysses Guimarães, Lucy e Franco Montoro e Lula, no Comício Pelas Diretas zoom_out_map 21/76 Em 25 de janeiro de 1984, ao lado de Ullysses Guimarães, André Franco Montoro, e suas respectivas esposas, Mora Guimarães e Lucy Franco Montoro, Lula participa do histórico comício na Praça da Sé, no Centro de São Paulo, para exigir a retomada das eleições para a presidência da República. O veto ao voto popular foi uma das medidas adotadas no período militar. Durante este regime, a escolha de presidentes e governadores ficaram a cargo da junta militar, por meio de eleições indiretas. Para se contrapor ao autoritarismo da Ditadura, criou-se o movimento “Diretas Já”, que embalou protestos e comícios em prol da redemocratização. (ORLANDO BRITO/VEJA)

22. Luiz Inácio Lula da Silva, Ulysses Guimarães, Orestes Quércia, Leonel Brizola, F zoom_out_map 22/76 Lula, Ulysses Guimarães, Orestes Quércia, Leonel Brizola, Franco Montoro, Tancredo Neves, Osmar Santos e Fernando Henrique Cardoso, durante comício da campanha Diretas Já, em 1984. (ORLANDO BRITO/VEJA)

23. Luiz Inácio Lula da Silva e Sócrates, em 1985 zoom_out_map 23/76 Lula posa ao lado do jogador Sócrates, um dos grandes nomes do Corinthians, seu time. (NELSON COELHO/Placar)

24. Eduardo Suplicy, candidato a prefeito de São Paulo, Sócrates, Marta Matarazzo Suplicy, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do PT e Adílson Monteiro Alves, em 1985 zoom_out_map 24/76 Em 1985, o então candidato à prefeitura de São Paulo, Eduardo Suplicy, o jogador de futebol Sócrates, Marta Matarazzo Suplicy, Lula e Adílson Monteiro Alves, tomam café da manhã juntos. Sócrates e Adílson, sociólogo e mais tarde, diretor de futebol do Corinthians, eram contra a repressão vivida durante a Ditadura e participavam do movimento batizado de Democracia Corinthiana, iniciado no começo dos anos 80, que consistia em participação plena de toda a equipe em decisões sobre o clube. (NELSON COELHO/Placar)

25. Lula, Deputado Federal pelo PT, em zoom_out_map 25/76 Lula é eleito o deputado federal mais votado do Brasil, com 651.763 votos. (JORGE ROSENBERG/Dedoc)

26. Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas e Lula durante a votação do Pacote Social da Assembleia Constituinte, em 1988 zoom_out_map 26/76 Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas e Lula durante a votação do Pacote Social da Assembleia Constituinte, em 1988. (ARI LAGO/VEJA)

27. Luiz Inácio Lula da Silva, deputado federal do PT-SP, discursando durante a Assembleia Nacional Constituinte, no Congresso Nacional, em 1988 zoom_out_map 27/76 Luiz Inácio Lula da Silva, deputado federal do PT-SP, discursando durante a Assembleia Nacional Constituinte, no Congresso Nacional, em 1988. (CLAUDIO VERSIANI/VEJA)

28. Dom Luciano Mendes de Almeida, Lula, Luiz Gushiken e Frei Betto, durante campanha presidencial, em 1989 zoom_out_map 28/76 Lula conversa, em 1989, com o arcebispo de Mariana, Dom Luciano Mendes de Almeida, engajado em causas sociais, e na redemocratização do país, Dom Luciano Mendes de Almeida, com o deputado e um dos fundadores do PT, Luiz Gushiken, e Frei Betto, também ligado às causas sociais à erradicação da fome. (CLAUDIO VERSIANI/VEJA) Dom Luciano Mendes de Almeida, Lula, Luiz Gushiken e Frei Betto, durante campanha presidencial, em 1989

29. Lula durante debate entre os candidatos a presidência da república, na Rede Bandeirantes, em 1989 zoom_out_map 29/76 Em 1989, candidata-se à presidência da República pela primeira vez, e participa de debate com outros postulantes, na Rede Bandeirantes. (MARI QUEIROZ/Dedoc)

30. Lula cumprimenta Fernando Collor no primeiro debate eleitoral do segundo turno, intermediado pela jornalista Marília Gabriela, em 1989 zoom_out_map 30/76 Na disputa presidencial, Lula recebe 16% dos votos e vai para o segundo turno com Fernando Collor de Mello. Na foto acima, participa de um debate intermediado pela jornalista Marília Gabriela. (//Dedoc)

31. O jornalista Boris Casoy apresenta o último debate de TV antes das eleições entre Luiz Inácio Lula da Silva e Fernado Collor de Mello, em 1989 zoom_out_map 31/76 O jornalista Boris Casoy apresenta o último debate de televisionado antes das eleições entre Lula e Fernando Collor de Mello, em 1989. Em uma disputa acirrada, o petista é derrotado no segundo turno, e Collor é eleito com 53% dos votos. (ANTONIO RIBEIRO/Dedoc)

32. lulanaestrada zoom_out_map 32/76 Após a primeira derrota, Lula candidata-se novamente à presidência da República em 1994, data em que estampa a capa de Veja. Fernando Henrique Cardoso, que havia recebido o apoio de Lula quando se candidatava ao Senado, tornou-se seu maior adversário. Desta vez, Lula perde para FHC no primeiro turno, com 18% dos votos. (Arquivo/VEJA) VEJA de 2 de março de 1994

33. Lula, acende um charuto, ao lado do fogão de lenha, em sua residência, em 1995 zoom_out_map 33/76 Lula, acende um charuto, ao lado do fogão de lenha, em sua residência, em 1995. (PAULO JARES/VEJA)

34. Lula e Luiza Erundina, candidata a prefeitura paulistana, durante um comício, em 1996 zoom_out_map 34/76 Lula apoia a candidatura de Luiza Erundina à prefeitura de São Paulo em um comício, em 1996. (LUIZ PRADO/Estadão Conteúdo)

35. Lula, presidente do PT, durante manifestação da CUT e do Sindicato dos Metalurgicos do ABC contra o desemprego e a redução dos salários e da jornada de trabalho, em 1997 zoom_out_map 35/76 Em 1996, como presidente do PT, Lula marca presença na manifestação da Central Única dos Trabalhadores (CUT), — fundada em 1983 — e do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC contra o desemprego e a redução dos salários dos operários. (EGBERTO NOGUEIRA/VEJA)

36. Miguel Arraes, Lula e Leonel Brizola durante a reunião que discute uma frente única de oposição para a eleição presidencial, em 1998 zoom_out_map 36/76 O ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, Lula e o político Leonel Brizola, discutem uma frente única de oposição para a eleição presidencial, em 1998. (SERGIO MARQUES/Agência o Globo)

37. Lula cumprimenta Hugo Chávez, presidente eleito da Venezuela, em 1998 zoom_out_map 37/76 Lula cumprimenta Hugo Chávez, presidente eleito da Venezuela, em 1998. (ED FERREIRA/Estadão Conteúdo)

38. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-ministro Antonio Palocci - 27/03/2006 zoom_out_map 38/76 O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-ministro Antonio Palocci, considerado homem de confiança do governo, em 2006. (Eraldo Peres/AP) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-ministro Antonio Palocci - 27/03/2006

39. lula2002 zoom_out_map 39/76 Após consecutivas derrotas, Lula vence o tucano José Serra e é eleito o presidente da República com 61,3% dos votos, em 2002. (Arquivo//Da infância à prisão: a trajetória de Lula em fotos/VEJA) Lula eleito, em 2002

40. Lula e George W.Bush zoom_out_map 40/76 Lula, então presidente da República, cumprimenta George W. Bush, presidente dos Estados Unidos na Sala Oval da Casa Branca, em 2002. (Ed Ferreira/Você S.A/Dedoc) Luiz Inácio Lula da Silva, então presidente da República, cumprimenta George W. Bush, presidente dos EUA, na Sala Oval da Casa Branca - 10/12/2002

41. LULA zoom_out_map 41/76 Lula sobe a rampa do Palácio do Planalto, acompanhado de seu vice, José Alencar, antes de receber a faixa presidencial de seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em 2003. (Roberto Castro/Estadão Conteúdo)

42. Marisa Letícia Lula da Silva zoom_out_map 42/76 O petista desfila ao lado de sua esposa, a primeira-dama Marisa Letícia, após a cerimônia de sua sua posse, em 2003. (Dedoc/Agência Brasil) Marisa Letícia Lula da Silva

43. lula2003 zoom_out_map 43/76 Em sua primeira entrevista exclusiva a VEJA após assumir o Congresso, Lula comenta os planos de seu governo e a batalha para aprovar medidas impopulares. Em destaque na edição de agosto de 2003, ele defende o ministro Antonio Palocci, na época, homem de confiança do PT. (Arquivo/VEJA) VEJA de agosto de 2003

44. lula2006 zoom_out_map 44/76 Lula estampa a capa de VEJA em novembro de 2006, ano em que driblou o escândalo do Mensalão, esquema de compra de apoio político, e se reelegeu. Em meio ao caos, o PT perdeu seu homem-forte, o ministro da Casa Civil, José Dirceu, substituído pela então ministra de Minas e Energias, Dilma Rousseff, após ser apontado como coordenador das operações. (Arquivo/VEJA) Lula estampa a capa de VEJA em novembro de 2006, ano em que driblou o escândalo do Mensalão, esquema de compra de apoio político, e se reelegeu. Em meio ao caos, o PT perdeu seu homem-forte, o ministro da Casa Civil, José Dirceu, substituído pela então ministra de Minas e Energias, Dilma Rousseff, após ser apontado como coordenador das operações.

45. Lula e Barack Obama zoom_out_map 45/76 Lula em encontro com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, antes de uma reunião, em 2009. (Ricardo Stuckert/PR/Dedoc) Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, antes de uma reunião bilateral - 09/07/2009

46. Lula e Fidel Castro zoom_out_map 46/76 Lula conversa com o ditador cubano Fidel Castro, em 2010. (Ricardo Stuckert/PR/Dedoc) Presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversa com o comandante Fidel Castro - 24/02/2010

47. O ex-presidente Lula zoom_out_map 47/76 Em 2010, o então presidente suja as mãos de petróleo durante visita ao Navio Plataforma, no Campo de Tupi, litoral sul do Rio de Janeiro. (Wilton Junior/Estadão Conteúdo) O então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, coloca as mãos no petróleo durante visita ao Navio Plataforma FPSO, localizado no Campo de Tupi, litoral sul do Rio de Janeiro - 28/10/2010

48. O ex-presidente Lula encontro com o ator Reynaldo Gianecchini, em 2012 zoom_out_map 48/76 Em 2011, Lula recebe o diagnóstico de câncer na laringe. Durante o tratamento, foi submetido a radio e quimioterapia. Meses depois, em 2012, já curado e ainda careca, posa para foto ao lado do ator Reynaldo Gianecchini, que enfrentava um câncer no sistema linfático. (Ricardo Stuckert/Instituto Lula)

49. Luiz Inácio Lula da Silva zoom_out_map 49/76 Em 2010, após ser confirmada como candidata do PT à presidência e com o apoio massivo de Lula, Dilma Rousseff vence o tucano José Serra no segundo turno e é eleita a primeira mulher a presidir o Brasil. Na foto acima, Lula é fotografado na saída do Palácio do Planalto, instantes antes de passar a faixa presidencial para Dilma, em 2011. (//Instituto Lula) Presidente Luiz Inácio Lula da Silva na saída do Palácio do Planalto, no seu último dia de governo

50. Lula e Dilma Rousseff zoom_out_map 50/76 Lula acompanha a presidente na cerimônia de inauguração de uma ponte, em 2011. (Roberto Stuckert Filho; Roberto Stuckert Filho/PR/Dedoc) Dilma Rousseff e Lula participando da cerimônia de inauguração da ponte sobre o Rio Negro - 24/10/2011

51. Lula e Dilma Rousseff zoom_out_map 51/76 O ex-presidente, em reunião com sua sucessora, Dilma Rousseff, em 2014. (Ricardo Stuckert/Instituto Lula/Dedoc) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reunido com a então presidente Dilma Rousseff - 05/03/2014

52. lula2016 zoom_out_map 52/76 VEJA de 16 de março de 2016 estampou o rosto do ex-presidente Lula. Anos após o triunfo dos dois mandatos como presidente do país, Lula enfrentou, em 2015, o começo de um período sombrio decorrente da Operação Lava Jato, deflagrada em 2014 pela Polícia Federal (PF) para investigar um esquema de lavagem e desvio de dinheiro na Petrobras, envolvendo políticos e empresários. Com a ameaça da Lava Jato, e a impopularidade de sua sucessora, Dilma Rousseff, Lula busca apoio na base aliada e se passa a fazer discursos para declarar sua inocência e uma suposta perseguição da PF, do Ministério Público e da Justiça. Sobre Lula, pesam as acusações de corrupção, tráfico de influência e lavagem de dinheiro. No mesmo ano, assiste à ruína de Dilma: Alvo de um pedido de Impeachment, sua impopularidade cresce junto às manifestações populares pedindo sua destituição. Em agosto de 2016, perde o mandato e é substituída por seu vice, Michel Temer (MDB). (Arquivo/VEJA) VEJA de 16 de março de 2016

53. LULA-POLICIA-FEDERAL-SP-2016-385 zoom_out_map 53/76 Também em março, é alvo de uma condução coercitiva durante a 24ª fase da Operação Alethéia, braço da Lava Jato. Na ocasião, a PF busca o ex-presidente em seu apartamento, em São Bernardo do Campo, e o obriga a depor, no Aeroporto de Congonhas por quase quatro horas. Na mira da PF, estão o tríplex do Guarujá, supostamente reformado e mobiliado por empresários da empreiteira OAS, o sítio em Atibaia, também reformado e equipado para o uso de Lula e sua família, e os milhões de reais que as empresas envolvidas no escândalo repassaram À LILS, empresa de palestras de Lula. (Marcio Fernandes/Estadão Conteúdo)

54. Lula discursa no centro do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (3) zoom_out_map 54/76 Lula discursa no centro do Rio de Janeiro, durante a passagem de sua caravana pelo estado. (Ricardo Stuckert/Instituto Lula)

55. Velório da ex-primeira-dama Marisa Letícia em São Bernardo do Campo zoom_out_map 55/76 Em 3 de fevereiro de 2017, morre a ex-primeira-dama Marisa Letícia, aos 66 anos, no Hospital Sírio- Libanês, em São Paulo, em decorrência das complicações provocadas por um acidente vascular cerebral (AVC). Marisa ficou internada por onze dias. Um aneurisma (má-formação de um vaso sanguíneo) no cérebro, diagnosticado dez anos antes, se rompeu em decorrência do quadro hipertensivo e provocou um AVC hemorrágico. A ex-primeira dama foi velada no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. O auditório do local foi aberto ao público, após um tempo reservado ao adeus da família. (Paulo Lopes/Folhapress)

56. Michel Temer e Lula se abraçam zoom_out_map 56/76 O presidente Michel Temer (MDB) presta solidariedade a Lula, após a morte de Marisa Letícia, em fevereiro de 2017. (Beto Barata/PR/Divulgação) Michel Temer e Lula se abraçam

57. Velório de Marisa Letícia zoom_out_map 57/76 Lula se emociona durante velório de sua esposa, Marisa Letícia, no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo. (Nacho Doce/Reuters)

58. Lula depõe em Curitiba zoom_out_map 58/76 Lula é recepcionado por militantes e apoiadores nos arredores da Justiça Federal em Curitiba antes de depoimento ao juiz federal Sergio Moro, em maio de 2017. (Vagner Rosário/VEJA.com) Lula é recepcionado por militantes e apoiadores nos arredores da Justiça Federal em Curitiba antes de depoimento ao juiz Sergio Moro - 10/05/2017

59. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva zoom_out_map 59/76 Em 10 de maio de 2017, o ex-presidente prestou depoimento pela primeira vez, ao juiz federal Sergio Moro em Curitiba, na condição de réu no âmbito da Operação Lava Jato. Lula é acusado de receber favores da empreiteira OAS na reforma de um tríplex no Guarujá, no litoral sul de São Paulo, e no armazenamento de presentes que ganhou quando deixou a presidência, em troca de facilitações em contratos com a Petrobras. (Reprodução/Youtube) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva

60. Lula e Dilma Rousseff zoom_out_map 60/76 Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, na abertura do 6º Congresso do Partido dos Trabalhadores em Brasília, em maio de 2017. (Lula Marques/Agencia PT/Dedoc) Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, na abertura do 6º Congresso do Partido dos Trabalhadores em Brasília - 01/06/2017

61. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Sergipe - 21/08/2017 zoom_out_map 61/76 O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Sergipe, em agosto de 2017. (Paulo Whitaker/Reuters) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Sergipe - 21/08/2017

62. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Recife- 24/08/2017 zoom_out_map 62/76 O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Recife, em agosto de 2017. (Leo Caldas/AFP) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Recife- 24/08/2017

63. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Sergipe - 20/08/2017 zoom_out_map 63/76 O ex-presidente em Sergipe, em agosto de 2017. (Paulo Whitaker/Reuters) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Sergipe - 20/08/2017

64. Lula zoom_out_map 64/76 Lula visita Bacia do Rio Doce em Governador Valadares, em outubro de 2017. (Ricardo Stuckert/Instituto Lula)

65. Lula participou na manhã deste domingo (3) na cidade de Altos, no Piauí zoom_out_map 65/76 Em caravana, Lula participou de ato na cidade de Altos, no Piauí. (Ricardo Stuckert/Divulgação) VJ2555

66. O ex-presidente Lula anuncia candidatura à Presidência zoom_out_map 66/76 Lula chora em reunião com membros do Partido dos Trabalhadores, em São Paulo, este ano, quando anunciou que quer disputar as eleições presidenciais de outubro. (Leonardo Benassatto/Reuters) O ex-presidente Lula durante reunião com membros do Partido dos Trabalhadores (PT), que decidiu sua candidatura à Presidência da República nas eleições de 2018

67. O ex-presidente Lula anuncia candidatura à Presidência zoom_out_map 67/76 O ex-presidente durante reunião com membros do Partido dos Trabalhadores (PT), em São Paulo. (Nelson Almeida/AFP) O ex-presidente Lula

68. O ex presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva zoom_out_map 68/76 Em 24 de janeiro de 2018, por unanimidade, os três desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), votaram por manter a condenação de Lula e aumentar a pena de 9 anos e 6 meses de prisão determinada pelo juiz federal Sergio Moro para 12 anos e um mês pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá. (MAURO PIMENTEL/AFP) O ex presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva

69. Ato pró-Lula na Praça da República em São Paulo zoom_out_map 69/76 No dia de sua condenação, em Porto Alegre, o ex-presidente participou de um ato em defesa de sua candidatura à presidência, na Praça da República, no centro de São Paulo. (Heitor Feitosa/VEJA.com)

70. Lula zoom_out_map 70/76 Lula discursa na Praça da República, no Centro de São Paulo, em 24 de janeiro. (Heitor Feitosa/VEJA.com)

71. Lula - São Miguel das Missões (RS) zoom_out_map 71/76 Na manhã de quinta-feira, 22 de março, horas antes do julgamento de seu habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal (STF), que pode impedir sua prisão ou aproximá-lo da cadeia, a caravana Lula pelo Brasil, que visita os estados do Sul do país, passou pela cidade de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, local visitado por ele e a ex-esposa Marisa Letícia nos anos 90, durante a Caravana da Cidadania. Acompanhado de Dilma Rousseff, visitou a cidade de São Borja, terra natal de Getúlio Vargas e João Goulart. (//Instituto Lula) Lula realiza caravana na cidade de São Miguel das Missões (RS) - 22/03/2018

72. STF julga habeas corpus de Lula zoom_out_map 72/76 No dia 22 de março, por 7 votos a favor e 4 contrários, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu que tem competência para julgar o habeas corpus (HC) preventivo da defesa do ex-presidente, na intenção de evitar a prisão de Lula. Entretanto, os ministros deixaram para depois do feriado de Páscoa o julgamento que decidiria se Lula poderia recorrer em liberdade até a segunda instância, e concederam liminar para que o petista não fosse preso até o encerramento da tramitação do HC no Tribunal, no dia 4 de abril. (YouTube/Reprodução)

73. Luiz Inácio Lula da Silva zoom_out_map 73/76 Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, em 23 de março. (Diego Vara/Reuters) Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul23/03/2018

74. Buracos de bala são vistos em ônibus após caravana do ex-presidente Lula pelo Sul do país ser alvejada no trecho entre as cidades de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, no Paraná zoom_out_map 74/76 No dia 27 de março, a caravana de Lula foi atingida por dois tiros enquanto se deslocava de Quedas do Iguaçu para a cidade de Laranjeiras do Sul, a 368 km de Curitiba, no Paraná. Na ocasião, ninguém ficou ferido. (Reprodução/Twitter) A caravana do ex-presidente Lula pelo Sul do país acaba de ser alvejada por ao menos três tiros enquanto percorria - sem escolta policial - o trecho entre as cidades de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul (PR).

75. Julgamento Habeas Corpus do Lula zoom_out_map 75/76 Na última quarta-feira (4), após mais de dez horas de julgamento, o Supremo Tribunal Federal (STF) negou, por 6 votos a 5, o habeas corpus preventivo de Lula. Os ministros decidiram não conceder ao ex-presidente o direito de responder em liberdade até o final do processo em que foi condenado em primeira e segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pela posse e reforma de um tríplex no Guarujá, no litoral de São Paulo, que seria fruto de um pagamento de propina da empreiteira OAS a Lula. (José Cruz/Agência Brasil) Supremo Tribunal Federal, julga pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula - 04/04/2018