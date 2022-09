Lula tem 44% e Bolsonaro 36%, aponta pesquisa Ipespe/Abrapel

A pesquisa Ibespe/Abrapel divulgada neste sábado, 10, apontou que o ex-presidente Lula tem 44% das intenções de voto no primeiro turno e Jair Bolsonaro, 36%. A diferença entre os dois caiu de 9 para 8 pontos percentuais em relação à primeira edição desse levantamento, publicada na semana passada.

Bolsonaro oscilou um ponto percentual para cima, dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais.

Candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes figura em terceiro lugar na pesquisa, com 8% das intenções de voto. Já Simone Tebet, candidata do MDB, aparece com 5%. Ciro oscilou um ponto percentual para baixo em relação à pesquisa anterior, enquanto a emedebista permanece estável.

Para a realização desse levantamento, o Ipesbe fez 1.100 entrevistas por todo o país via telefone, entre os dias 7 e 9 de setembro. A pesquisa foi protocolada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07606/2022.

A pesquisa ainda contemplou um eventual cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Na edição deste sábado, o levantamento mostrou que o petista possui 52% das intenções de voto, contra 39% para Bolsonaro. Em comparação à última pesquisa, Lula oscilou um ponto percentual para baixo, e o ex-capitão, um para cima. Ambas as variações aconteceram dentro da margem de erro.