Lula sobrevoa áreas atingidas pelas chuvas no Maranhão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobrevoou as áreas atingidas pelas fortes chuvas no Maranhão na manhã deste domingo, 9. Ele desembarcou em Bacabal, uma das cidades mais afetadas, para conversar com prefeitos e autoridades locais sobre a crise.

“Hoje é dia de Páscoa, de confraternização com as famílias. Mas vim ao Maranhão porque vou para a China na próxima terça e não poderia viajar para outro país sem antes vir a um dos estados do país que mais está sofrendo com enchentes”, escreveu o petista nas redes sociais. “Eu já morei em bairros que enchiam d’água. Eu sei o que as pessoas afetadas pela enchente passam. Perdem geladeira, fogão, colchão. Temos que cuidar das pessoas atingidas. A união entre governo federal, estadual e municipal é obrigatória”, acrescentou.

Lula viajou acompanhado dos ministros da Justiça, Flávio Dino, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e do Trabalho e Previdência Social, Luiz Marinho. O presidente ainda fez críticas ao governo de Jair Bolsonaro e disse que, em vez de ajudar, a gestão anterior só ofendia o povo do Maranhão e o então governador Flávio Dino. “Agora, nós vamos mostrar que não é possível o país dar certo sem união”, declarou.

As chuvas no Maranhão deixaram pelo menos 64 cidades em situação de emergência. Mais de 35 mil famílias foram afetadas, sendo que 77oo estão desabrigadas ou desalojadas. Seis mortes foram registradas desde o início de março.