Lula recebe alta dois dias após cirurgias e já está no Palácio da Alvorada

O presidente Lula recebeu alta na tarde deste domingo (1º), dois dias após ser submetido a uma cirurgia de artroplastia total no quadril direito, por conta de um desgaste na cabeça do fêmur. De acordo com a Secom, ele já está no Palácio da Alvorada, em Brasília, sua residência oficial.

O presidente também aproveitou para realizar uma blefaroplastia, uma cirurgia que retira o excesso de pele e gordura nas pálpebras. De acordo com a equipe médica, coordenada pelo cardiologista Roberto Kalil Filho e pela infectologista Ana Helena Germoglio, médica da Presidência, essa cirurgiaa já era planejada.

O petista realizou as duas cirurgias no Hospital Sírio-Libanês de Brasília. A informação foi confirmada no boletim mais recente divulgado pelo hospital, por volta das 16h30.

“O paciente Luiz Inácio Lula da Silva, submetido em 29/9 a cirurgia de artroplastia total de quadril à direita e também a blefaroplastia, após boa evolução clínica, encontrase de alta hospitalar e seguirá em reabilitação ambulatorial aos cuidados das equipes médicas do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, da Dra. Ana Helena Germoglio e Prof Dr. Giancarlo Cavalli Polesello”, diz o texto.

Continua após a publicidade

No boletim anterior, a equipe médica informou que Lula já conseguia caminhar, bem como subir e descer escadas. Ele vai receber fisioterapia durante o tratamento.