Lula: ‘Pode ter igual, mas nesse país não tem ninguém melhor do que nós’

Em breve pronunciamento divulgado nas redes sociais neste sábado, o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou mensagem em vídeo aos eleitores, convocando-os para votar neste domingo. Ele disse ser importante votar para “defender o legado do partido que mais fez política social nesse País”.

O presidente Lula tem um recado. É hora de ir para as ruas e vencer essa eleição. #Vote13 #LulaÉHaddad Vídeo: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/Rg6IQER1Y0 — Lula (@LulaOficial) October 6, 2018

“Queridas companheiras e queridos companheiros. É importante você aparecer para votar por algumas razões. Eu nem vou dizer da cassação e perseguição ao Lula, porque estou acostumado a isso desde que comecei no movimento sindical. Eu queria falar com você, com o seu coração e sua alma, para a gente defender o legado do partido que mais fez política social nesse país. Nunca esse país precisou tanto de você. Está na hora de levantarmos a cabeça, porque pode ter igual, mas nesse país não tem ninguém melhor do que nós”, disse Lula em vídeo gravado por Ricardo Stuckert.

O ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo envolvendo um tríplex no Guarujá, na Operação Lava Jato. O petista, preso desde 7 de abril, teve sua candidatura à Presidência cassada no começo de setembro. O PT então o substituiu pelo ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad.

(com Estadão Conteúdo)