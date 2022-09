Lula lidera em Minas e está empatado com Bolsonaro em São Paulo e no Rio

A menos de uma semana para a eleição, o ex-presidente Lula (PT) leva vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL) na estratégica região Sudeste, que reúne mais de 40% dos eleitores. A balança pende a favor do petista graça ao desempenho dele em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país. Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 26, Lula subiu de 43% para 45% entre os mineiros, enquanto Bolsonaro caiu de 36% para 33%. A diferença entre eles, que era de sete pontos, saltou para 12 pontos.

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, que são o primeiro e o terceiro maiores colégios eleitorais, os dois favoritos na sucessão presidencial estão empatados tecnicamente — dentro da margem de erro de dois pontos. Em São Paulo, houve uma inversão de posições. Lula, que tinha 36%, agora aparece numericamente à frente com 37%. Já Bolsonaro, que tinha 37%, caiu para 35%. No Rio, o presidente continua com liderança numérica, mas a distância se estreitou, de quatro para dois pontos: 39% a 37%.

Nas simulações de segundo turno, o quadro é parecido às de primeiro turno. Em Minas, Lula ganha por 50% a 38%. Em São Paulo, o ex-presidente tem 43% e o presidente 42%. No Rio, Bolsonaro lidera por 44% a 43%.