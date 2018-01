Lula e PT podem ter recebido meio bilhão em propina e caixa dois

Desde que Lula assumiu a Presidência, seu patrimônio multiplicou-se 27 vezes e os filhos enriqueceram. O ex-presidente é hoje milionário, dono de um patrimônio declarado de 11,7 milhões de reais, conforme a lista de bens entregue à Justiça por ele mesmo. O Ministério Público e a Polícia Federal, porém, já encontraram evidências de que sua fortuna é muito maior. Segundo a Lava Jato, Lula omitiu da lista, além do tríplex do Guarujá, outros bens: um terreno em São Paulo, um apartamento em São Bernardo do Campo, um sítio em Atibaia e alguns milhões de reais que lhe foram repassados em espécie ou por meio de reformas em imóveis e palestras no exterior. As investigações revelaram que o ex-­presidente recebeu 33,8 milhões de reais da Odebrecht, 7,8 milhões de reais da OAS e 15,9 milhões de reais de outras empreiteiras. Incluída a propina repassada para o caixa dois do PT, o valor destinado pelas empresas ao ex-­presidente chega a 370 milhões. Dois filhos, um sobrinho e um irmão do ex-presidente também estão sob o escrutínio da Justiça.

